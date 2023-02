The content originally appeared on: Diario

Desiree Helder, directora di CBS ta reitera:

ORANJESTAD (AAN) – Den un entrevista cu DIARIO, Desiree Helder, director di Oficina di Estadistica di Aruba (CBS), a bisa cu aña pasa nan a traha un plan di implementacion, pa nan traha un sistema nobo di estadistica nacional.

Di e manera aki, CBS ta coopera cu otro instancianan cu ta produci estadistica, pa asina yega na un sistema cu ta genera estadisticanan oficial pa Pais Aruba. Den e caso aki, e ta importante pasobra asina nan ta traha na un manera mas coordina y eficiente, unda por compara cu otro y sa con e datonan a wordo colecta, con e estadisticanan a wordo traha, pa hendenan ta conciente di kico tin, y uza nan pa e propio decisionnan cu nan tin cu tuma, e planificacion cu nan tin cu haci, etc.

Tin hopi compania priva na Aruba cu ta colecta datonan pero tin un diferencia. Nan ta produci datonan administrativo pa nan mes organizacion, pa nan haci nan mesun planning, nan mesun besteling, of nan mesun datonan di nan clientenan.

Pero tambe tin departamentonan di gobierno, manera KPA, Direccion di Enseñanza, Departamento di Salud Publico, cu tambe ta colecta datonan pa estadistica, sea tocante salud, enseñanza of otro. Y naturalmente, CBS ta traha estadistica riba diferente tereno mas.

Intencion ta pa nos traha hunto cu otro pa asina produci un variedad mas grandi di estadistica. Pasobra manera ta conoci, hopi dato ta wordo colecta den sector priva pero nunca nan ta wordo treci hunto, pa por compara nan cu otronan pa tambe uza e mesun definicionnan, mesun metodologia pa yega na estadisticanan oficial. Esey ta loke CBS kier logra. “Kiermen, un sistema cu enberdad nos por produci hopi mas estadistica cu hendenan por uza, pero tambe cu ta di un calidad halto y cu wordo produci na un manera eficiente y na tempo, kiermen cu e calender di publicacionnan cu mester sali na tempo y cu e usuarionan por sa ki ora nan por haya e publicacionnan cu nan mester di dje ”, Desiree Helder, director di CBS a subraya.

El a declara tambe, cu cierto datonan ta yega na CBS, pero tin ora nan ta tarda pa drenta pa diferente motibo y no tur ora tin definicionnan internacional. E ora ey ta costa CBS trabao, pa haci comparacionnan , haci e debido analisis di calidad di e datonan aki, pa por uza nan pa estadisticanan oficial, y esaki ta tuma tempo, y no ta eficiente. Ora e datonan no ta completo CBS ta haci survey, mescos cu Censo, un encuesta di labor, un encuesta di hoben manera CBS tabata tin fin di aña.