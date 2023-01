I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Revalorisation du Smic, instauration d’une indemnité carburant, ou encore disparition du timbre rouge : on fait le point sur les principales règles qui sont entrées en vigueur depuis ce dimanche 1er janvier 2023.

Le Smic gagne 24 euros

Pour faire face à l’inflation, le Smic a été

mécaniquement revu à la hausse le 1er janvier 2023. Le salaire

minimum va donc augmenter de 1,8 % et atteindre 1 703 euros

brut, soit 1 353 euros net. Le Smic bénéficie chaque année d’une

augmentation qui tient compte de la hausse des prix pondérée pour

les 20% de ménages aux plus faibles revenus. Des revalorisations

interviennent aussi en cours d’année dès que l’inflation dépasse

les 2%, ce qui a conduit à deux hausses exceptionnelles cette année

(2,6% au 1er mai et 2% au 1er août) après celle, automatique, de

0,9% en janvier 2022. Le gouvernement peut choisir d’aller au-delà

de l’augmentation automatique par « un coup de pouce »,

mais il n’y en a pas eu depuis 2012.

Comme le Smic, les pensions de retraite vont

également avoir un petit coup de boost. Les pensions de base

augmenteront de 0,8%, pour les personnes affiliées à la Cnav, à la

CNRACL, à la CNAVPL, au SRE ou à l’Aspa. À titre d’exemple, en

2022, le gouvernement avait revalorisé les pensions du régime de

base de seulement 1,1% et en 2021, la hausse avait été limitée à

0,4%. Au total, 14 millions de retraités devraient être

concernés.

Une indemnité carburant remplace la remise à

la pompe

La remise sur les carburants de dix centimes

d’euro par litre, en vigueur depuis le 16 novembre, a pris fin le

samedi 31 décembre. La ristourne visait à l’origine à amortir les

effets de l’explosion du prix de l’énergie, et du prix du litre de

carburant. Pour la remplacer, une indemnité carburant est prévue

par le gouvernement pour les…