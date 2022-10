I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FA

Vendredi 14 octobre 2022

L’action est symbolique et destinée à sensibiliser le grand public sur la pollution lumineuse. Ce samedi 15 octobre, de 20h à 21h, les Martiniquais sont invités à éteindre leur lumière.

Cette opération d’extinction des lumières entre dans le cadre de la manifestation nationale intitulée « Le Jour de la Nuit » (14ème édition) organisée par Agir pour l’environnement et que relaie en Martinique et en Guadeloupe Elite Ecologie. Fervent défenseur de l’environnement, cette structure a pour objectif premier de faire de la prévention en sensibilisant et en faisant évoluer les mentalités sur la catastrophe écologique que la planète encourt.

Rappelons que la pollution lumineuse est une cause majeure de disparition des insectes au même titre que les insecticides. Elle menace la pollinisation, perturbe les écosystèmes marins jusqu’à 200 mètres sous l’océan. En France, l’éclairage public représente 41% de la consommation d’électricité des communes, soit un coût annuel de 2 milliards d’euros. Par le biais d’EDF Guadeloupe et d’EDF Martinique, Elite Ecologie aura une indication moyenne de la consommation électrique habituelle sur le créneau horaire 20h/21h, ainsi que cette même indication le soir de l’événement avant et après extinction des lumières.

Samedi 15 octobre, de 9h à 13h, se dérouleront également des « ateliers Zeste », à Petite-Cocotte, à Ducos, dans les locaux du partenaire d’Elite Ecologie, Soliha Martinique.

Ces ateliers ont pour but de découvrir de façon ludique et conviviale comment réaliser des économies d’énergie au quotidien (cf. lien https://elite-ecologie.com/ateliers-zeste/).