Et l’Amour?… On en parle, ou on n’en parle pas. Le terme de l’exposition personnelle de l’artiste multi-médium, Céline Bernabé, est accrochée dans la salle Des pas perdus de l’hôtel de ville d’Argenteuil (95), sa commune de naissance. C’est très riche, un réel talent, une grande sensibilité.

Cécile Bernabé, 37 ans, née à Argenteuil, d’origine martiniquaise, vit et travaille à Pointe-Noire en Guadeloupe, avec sa famille, depuis 2008. C’est une artiste jeune autodidacte et multi disciplinaire. Elle possède plusieurs cordes à son âme de créatrice : la peinture, la sculpture, l’écriture avec son dernier livre ” Coucou ” qui parle de la bipolarité des fous déjantés, la photographie, le théâtre, la performance poétique et slameuse, la céramique … Elle participe à des expositions collectives et des performances. Elle expose des œuvres qui soulignent l’importance du langage corporel dans la relation avec l’autre. Un questionnement sur la notion de l’amour dans un langage non verbal à travers deux personnages et les visiteurs. Elle a créé et amélioré sa technique au fur et à mesure des rencontres, d’échanges et des conseils. Elle est un bel exemple de réussite de l’école de la vie et de la ténacité. Elle s’exprime sur une grande diversité de supports et des matières pour communiquer avec le monde sa sensibilité.

Une rampe de lancement pour aller voir d’autres horizons

Depuis son plus jeune âge, elle a la passion de la création. “Mon inspiration, c’est l’amour, les émotions, les choses que nous avons quelques parts en nous, c’est inné. Je suis guidée par les émotions, par l’amour “, affirme l’artiste, Céline Bernabé. Elle fait un retour à sa source communale et familiale. ” Je suis très émue. J’ai l’impression de redonner à Argenteuil, tout ce qu’elle m’a apporté. Je suis super fière. C’est une fierté pour moi. Mais aussi une rampe de lancement pour aller voir d’autres horizons. J’ai reçu beaucoup d’amour lors du vernissage. Je suis parvenue à susciter des émotions et cela est très important “.

Deux personnages sans visages, sans expressions visuelles. Ici, seule l’expression corporelle dégage de la tendresse entre ces deux êtres, de la plénitude, de la protection, de l’assurance. Nous donnant l’envie de se blottir, de les accompagner dans leur mouvement, dans leurs univers, créant déjà une histoire. ” J’aime utiliser différente matières et techniques, l’acrylique, le pastel, le collage, ce qui donne des effets, du relief”.

“Je questionne l’amour”

Tout est en rondeur et en douceur, pas d’angle, pas de pointe, rien de saillant, ni pointu, ni coupant. Des couleurs pastel, chaudes, rassurantes. Car sur sa toile, les personnages s’assemblent pour créer un espace de communion affectif, des dualités fusionnent dans un espace chaleureux qui aspirent continuellement à méditer sur l’Amour, , avant, pendant et après la création. Un travail artistique qui montre que Céline Bernabé a gardé son âme d’enfant. “J’ai eu une renaissance artistique en 2015, en prenant en compte mon mécanisme de création. Dans cette exposition, je questionne l’amour. Après tout ce qu’on a traversé depuis cette crise du Covid. Et l’Amour dans tout ça…., On en parle, ou en n’en parle pas . Et pourtant, il faut donner cet amour. Il faut continuer à le transmettre “.Son intérêt est d’apporter du bien être à l’autre, de l’apaisement . ” Mon but est que la personne qui souffre ne se sente plus isolée. Je me dois de véhiculer toujours de l’amour. Je pense que j’ai atteint mon objectif à travers cette exposition, Et l’Amour ? “.

Elle admire le travail des enfants du centre de loisir d’Argenteuil après une visite de l’expo

• @ Alfred Jocksan

L’artiste heureuse d’exposer ses toiles à la mairie d’Argenteuil, sa ville natae

• Alfred Joksan

Céline Bernabé questionne l’amour

• Alfred Joksan