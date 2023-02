I Like This

Par une décision rendue ce mardi, la cour administrative d’appel de Bordeaux valide l’implantation d’une nouvelle centrale thermique au lieu-dit Larivot sur la commune de Matoury. Un projet de centrale de 120 MW qui fait l’objet d’une intense bataille politique et juridique entre écologistes et EDF, soutenu par le gouvernement. Dans son arrêt rendu ce mardi 7 février, la cour administrative d’appel reconnaît la validité de l’autorisation environnementale délivrée par la préfecture de Guyane en octobre 2022 pour l’installation et l’exploitation d’une centrale thermique fonctionnant aux agrocarburants. Cette autorisation environnementale avait été annulée par le tribunal administratif de Cayenne en…