I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Lucame Piton, électricien depuis 30 ans

Propos recueillis par

Marie VANDEWOESTYNE m.*************@ag******.fr

Les coupures électriques peuvent entraîner des dommages sur l’ensemble des appareils électroniques. • PHOTO SHUTTERSTOCK

Les coupures de courant à répétition que nous subissons depuis plusieurs semaines peuvent endommager les appareils électriques installés dans la maison. Entretien avec Lucame Piton, électricien, pour décoder le vrai du faux.

Est-ce que ces coupures à répétition créent

des surtensions ?

En réalité c’est le renvoi du courant qui peut

occasionner parfois des surtensions. En Guadeloupe nous avons un

courant alternatif, ce qui signifie que le courant n’est pas stable

et sur certains secteurs l’envoi se fait de façon assez brutale. «

C’est ce retour du courant qui est à risque ». Mais différents

facteurs entrent en jeu et notamment la zone géographique. La

coupure en soit n’occasionne rien de particulier. La coupure n’est

pas dangereuse en elle-même, c’est le renvoi et le temps que le

courant se stabilise qui pose problème. Si le courant n’a pas le

temps de se stabiliser alors la surtension peut…