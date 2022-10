I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Parall?lement, au niveau international, le taux d’int?r?t et le taux d’inflation augmentent. <>, explique l’?conomiste. Et la situation risque d’exploser si le pays fait face ? un choc externe pour l’instant, comme un ouragan ou un tremblement de terre. <>, interroge Kesner Pharel.

Selon Kesner Pharel, le dernier mois de l’exercice fiscal 2021-2022 co?tera extr?mement cher au pays car on a perdu plus de richesse, ce qui a fait que l’exercice fiscal a fini tr?s mal. <>, dit-il.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.