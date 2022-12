I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Benoît de la Salle [email protected]

Il faut limiter à deux fois par semaine la consommation de racines et de tubercules issus des jardins familiaux. • DR

Hier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement et travail (Anses) a communiqué sur les résultats de sa dernière expertise. Elle concerne les risques liés à l’exposition de la population au chlordécone. Une étude qui concerne les aliments produits par les particuliers.

La population en partie surexposée

En 2021, l’Agence nationale de sécurité sanitaire

alimentation environnement et travail (Anses) a revu la valeur

sanitaire de référence externe (alimentaire) pour le chlordécone à

la lumière de nouvelles études toxicologiques et épidémiologiques

et établi une valeur de référence interne (dans le sang). Ces

valeurs définissent des seuils au-dessus desquels le risque

d’apparition d’effets sur la santé ne peut être exclu. L’Anses a

établi pour la première fois cette valeur en 2021 à 0,4 microgramme

par litre de plasma. L’Agence rappelle que ce seuil sert à

interpréter les chlordéconémies à l’échelle de la population.

Dans l’expertise publiée, les experts ont comparé

ces valeurs aux données de chlordéconémie (concentration de

chlordécone dans le sang) et d’exposition par voie alimentaire

issues de l’étude Kannari (2013-2014). Il en ressort qu’une partie

de la population antillai