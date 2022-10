I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

“Au 3 octobre, MSF a admis 68 patients au sein de ses structures dans le quartier de Brooklyn, et dans les centres de Cit? Soleil et de Turgeau. Le d?c?s d’un enfant ?g? de trois ans a ?t? d?clar?”, peut-on lire dans le communiqu?. MSF souligne par ailleurs que cette r?surgence de chol?ra intervient dans un contexte o? la population ha?tienne fait face ? d’?normes difficult?s dans l’acc?s aux soins de sant?.

“Le CTC de Cit? Soleil est pr?t ? recevoir de nouveaux patients atteints de chol?ra, les autres unit?s ?tant d?j? satur?es”, a inform? MSF qui confirme avoir recens? les derniers jours, au centre d’urgence MSF de Turgeau et ? l’h?pital de Cit? Soleil, plusieurs personnes identifi?s comme potentiellement atteintes par la maladie qui pr?sentent des fortes diarrh?es et vomissements.

De son c?t?, l’organisation M?decins Sans Fronti?res (MSF) dit participer ? la r?ponse d’urgence pour prendre en charge les premiers patients pr?sentant des sympt?mes de chol?ra, en collaboration avec les autorit?s de sant?. MSF informe avoir ouvert dans la capitale des unit?s de traitement du chol?ra de 10 lits dans le quartier de Brooklyn et 20 lits au centre d’urgence MSF de Turgeau et un centre de traitement du chol?ra (CTC) d’une capacit? de 50 lits ? l’h?pital MSF de Cit? Soleil, auxquels s’ajoutent des points de distributions de solutions de r?hydratation orales (SRO).

Pour le moment, les deux foyers identifi?s par le MSPP sont les quartiers populaires Brooklyn ( Cit? Soleil) et Savanne Pistache/ Decayette. Le directeur g?n?ral du MSPP, le Dr Laur? Adrien dit n’avoir pas les chiffres exactes sur le nombre des personnes infect?es. Il en a profit? pour appeler ? la solidarit? et la compr?hension de la population pour emp?cher la propagation de la maladie.

En conf?rence de presse le dimanche 2 octobre, le ministre de la Sant? publique et de la Population, le Dr Alex Larsen, qui confirme la pr?sence de la maladie, appelle les manifestants ? cr?er un couloir humanitaire afin d’?viter le pire. “Vous avez le droit de manifester. Pour ?viter une catastrophe, il faut lib?rer les axes routiers. ?a fait longtemps que l’acc?s ? l’eau n’est pas possible dans certaines zones”, a sensibilis? le ministre Larsen qui veut que les gens puissent se rendre ? l’h?pital et trouver de l’eau potable.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.