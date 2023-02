I Like This

BOXE. Portrait

Christel Soron (à droite) pose avec son adversaire de la finale des championnats de la Caraïbe, à la Dominique, la Barbadienne Trycia Beckford. • LBM.

Pratiquante depuis une année, la boxeuse de 35 ans s’est illustrée aux Championnats de la Caraïbe où elle a décroché l’or en -81 kg. Son objectif, désormais, est de se qualifier pour les Championnats de France. Encore lui faudrait-il trouver des combats, une denrée rare en Martinique.

Christel Soron a commencé par la boxe ” pieds

poings”, technique alliant membres inférieurs et supérieurs, avant

de se diriger vers la boxe anglaise qui utilise uniquement les

poings. Une discipline qu’elle apprécie particulièrement à cause de

la mobilité du buste.

Licenciée a Tchok Matinik, un club basé à Fort de

France, Christel Soron est une passionnée de boxe et elle ne s’en

cache pas.

“Je me réveille le matin, je pense boxe, je mange

et je pense boxe toujours, je dors en rêvant de la boxe”,

lance-t-elle. Tout en poursuivant avec humour : “J’ai même réussi à

transmettre ma passion à mon fils de 18 mois. Il n’arrête pas de

jouer avec mes gants et il lance déjà des coups de poings

(rires).”

Pour cette nouvelle saison elle a décidé, avec

l’accord de son président de club, David Michel, de s’entraîner

dans d’autres salles, afin de parfaire sa technique, et en

particulier au Boxing Club des Trois-Îlets.

“Mon président me fait confiance pour aller

m’entraîner un peu partout. Mon…