Propos recueillis par Barbara PELMARD

Christine Gangloff-Ziegler, rectrice d’académie. • DR/RECTORAT

Pour la rentrée 2023, la rectrice de l’académie de Guadeloupe annonce une suppression de postes dans le premier et le second degré. Respectivement, 25 et 106 postes sont concernés pour cause de baisse démographique. Tour d’horizon des sujets forts de l’Éducation nationale en Guadeloupe avec Christine Gangloff-Ziegler.

Les syndicats hurlent à la fermeture des

classes… Où en est-on quant aux moyens ?

Cette année, nous avons effectivement une baisse

des moyens. On perd 25 postes dans le premier degré et 106 dans le

second mais cela est à mettre en lien avec la baisse importante des

effectifs des élèves. Aussi en lien avec la baisse de la population

globale en Guadeloupe et même au niveau des élèves. Quand on

regarde les évolutions des chiffres, la baisse est plus importante

chez les élèves que dans la population globale parce qu’il y a un

vieillissement de la population. Il y a donc un effort à faire sur

comment on maintient l’attractivité de la Guadeloupe pour essayer

de renverser cette tendance qui est inquiétante. Sur dix ans, on

perd donc le quart des effectifs. C’était 100 500 élèves en 2010 et

là en 2023, on est à moins de 75 000 élèves. C’est donc évident que

cela se répercute sur le nombre de classes. Malgré la diminution

des postes, nous augmentons tout de même notre taux

d’encadrement.

Que diriez-vous aux syndicats pour les

rassurer au sujet de cette diminution d’effectifs ?