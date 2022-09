The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta e homber J.K.L. di 21 aña via video conference

a scucha Hues bisa cu a keda legalmente proba cu J.K.L. ta culpable di a tira e homber J.W. den cara y tambe cu J.K.L. tabatin un revolver cu balanan.

Den sala di Corte tabata presente familiar di J.K.L. mientras cu J.K.L. mes tabata den un oficina na KIA. Hues a confirma e exigencia di Fiscal esta 5 aña di prison.

Exigencia Fiscal: Dia 2 September 2022 tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu J.K.L. a tira. J.W. Tin raport di dokter cu ta mustra con a bala a pasa door di cachete y bay den nek.

Fiscal a bisa cu J.K.L. a bisa cu na October 2021 el a cumpra un arma pasobra el a worde menaza door di un persona cu tabata den auto hunto cu e rumannan W. E ta haya cu J.K.L. mester a bay Polis haci denuncia y no bay cumpra un arma. Na opinion di Fiscal, J.K.L. no tin ningun derecho pa a tira riba J.W.

Evita wild wild west na Aruba: Fiscal a bisa cu pa tin un arma di candela ta sumamente peligroso. Dos cos so por haci cu un arma, menaza of tira. J.K.L. tin suerte cu J.W. no a fayece. Tambe e tin suerte cu mas hende no a resulta herida door di e tiro. Fiscal ta haya cu J.K.L. mes a dicidi di tuma ley den man.

Fiscal a expresa cu mester evita cu Aruba ta bira un Wild Wild West. Esey ta perhudica turismo di Aruba.

Fiscal a exigi 5 aña di prison pa J.K.L. Pa loke ta e demanda di daño, el a pidi Hues pa declara esaki no admisibel pasobra no tin claridad si AZV ta cubri gasto. Si resulta despues cu AZV no ta cubri e gastonan, ta keda J.W. tog e oportunidad di cuminsa un caso civil.

Sentencia: Diahuebs mainta Hues a bisa cu e hechonan ta legalmente proba, esta cu riba 13 Februari 2022, J.K.L. a purba mata J.W. y cu e tabatin un revolver cu bala den su poder. Hues a bisa cu for di victima y testigonan por saca afor cu J.W. no tabatin problema cu J.K.L.

Hues a bisa cu J.K.L. tabatin un arma den su auto. El a mira J.W. bin riba e auto, habri porta y hinca su cabez den auto. E momento ey J.K.L. a tira ariba. E bala a pasa door di e cachete di J.W. y keda pega den nek.

Na opinion di Hues, e no ta haya cu intencionalmente J.K.L. kier a mata sino condicional, manera ley ta bisa.

Hues a bisa cu door cu a tira, e chens tabata hopi grandi cu e persona por a muri. Esey ta haci cu J.K.L. ta culpable di intento di mata.

Hues a rechaza ponencia di abogado mr. Mohamed cu a bisa cu J.K.L. a actua den defensa propio. Na opinion di Hues, no tabatin un situacion pa J.K.L.defende su mes. Hues a sigui bisa cu e ta usa J.K.L. su declaracion na Polis y no loke J.K.L. a bisa den Corte. Den Corte el a bisa cu ta e dos rumannan W. a bin riba dje. Hues no ta kere esey.

Hues a sigui bisa cu e ta rechaza tambe e defensa su ponencia cu J.K.L. a pensa cu J.W. lo bay maltrat’e. Segun Hues, no tin un motibo valido pa J.K.L. pensa cu J.W. lo kier agredi J.K.L. El a bisa cu J.W. kier a djis bisa J.K.L. pa mihor e bay.

Encuanto e Castigo: Hues a bisa cu e hechonan ta castigabel. Pa cu e castigo e ta tene cuenta cu castigonan cu Hof ta duna. Hues a bisa J.K.L. cu core cu arma cu bala den auto ta hopi serio. Den e caso aki por a mira kico a pasa. El a bisa cu Corte ta duna normal 1 aña di prison pa arma den auto. Pa tira riba hende cu ta worde considera intento mata, tin castigo di 5 aña di prison.

Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu J.L. tin 21 aña. Hues a confirma exigencia di Fiscal y a condena J.K.L. na 5 aña di prison, kitando e tempo cu J.K.L. ta sera den KIA.

Pa loke ta e demanda di daño di 28.247 Florin pa tratamento na hospital, Hues a bisa cu e ta bay di acuerdo cu esaki, pasobra J.W. a bin for di Hulanda y no tabata inscribi na Aruba. Hues a bisa cu si AZV dicidi cu no ta paga e gastonan, e ora ey ta J.K.L. mester paga e gastonan aki.