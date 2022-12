I Like This

Les représentants de nombreux acteurs de l’économie martiniquaise étaient présents lors du lancement de la marque Cœur Martinique Produit Péyi. • PHOTO JEAN-MICHEL HAUTEVILLE

Cinq mois après la création de la marque « Cœur Martinique », ce nouveau logo est une déclinaison spécifique aux denrées agricoles et agroalimentaires locales, afin d’aider les consommateurs à identifier les produits Made in Martinique. Le label sera gage d’authenticité, mais aussi de qualité, assurent les producteurs.

Mettre en valeur la production agricole et

agroalimentaire locale, mais aussi permettre aux consommateurs

martiniquais d’identifier sans ambiguïté les produits du terroir

dans le commerce, c’est le but de la marque « Cœur Martinique

Produit Péyi ». Le lancement de ce nouveau label a été

officialisé vendredi 16 décembre, à la Chambre d’agriculture, en

présence de nombreux acteurs de la vie économique et politique

martiniquaise.

Cette nouvelle identité visuelle rappelle le label

Cœur Martinique, lancé en juillet dernier par les chambres

consulaires ainsi que par les acteurs de l’industrie et de la

distribution. Le logo, en forme de cœur, est d’ailleurs identique.

Il n’y a que la couleur qui change : exit l’orange, place au vert,

la couleur des champs, des arbres fruitiers, des pâturages… en

somme, la couleur de l’agriculture.

« Cœur Martinique Produit Péyi est une

déclinaison pour le secteur agricole de la marque collective Cœur

Martinique », résume le communiqué de la Chambre

d’agriculture. Un label qui a été mis en place « pour tenir

compte des exigences des consommateurs vis-à-vis des produits

agricoles et pour répondre aux attentes des professionnels de

l’agriculture », ajoute le document, qui souligne que la

mention Produit Péyi « est régie par le code rural, ce qui lui

donne une dimension réglementaire et permet, sur la base d’un

règlement, la mise en place de procédures de…