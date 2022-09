I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La Guadeloupe est un archipel composé des îles des Saintes, de la Désirade et de Marie-Galante. Le bateau est le mode de déplacement privilégié.

Le port maritime de Bergevin à Pointe-à-Pitre jouxte la grande gare routière, comme pour combiner les mobilités (thème de notre journée mondiale du transport public). En Guadeloupe, on en compte douze de plus, dix ports de pêche, 22 appontements et des marinas. Pour rejoindre Marie-Galante, Pointe-à-Pitre est le point de départ le plus fréquenté. Trois compagnies sont à votre disposition. Il s’agit de l’Express des îles, de Jeans for Freedom et de Val Ferry. Les habitants de…