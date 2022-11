I Like This

T?t dans la matin?e du vendredi 11 novembre, soit un apr?s le s?isme du 14 ao?t, L’UNICEF et ses partenaires ont proc?d? dans la Grand’Anse ? la remise des clefs, aux autorit?s concern?es, des structures scolaires semi-permanentes que l’agence s’?tait charg?e de r?habiliter et d’?quiper en mat?riel.

Ce projet lanc? en d?cembre 2021, co-financ? par USAID, avec un montant de 35 millions dollars, et qui a trouv? l’appui du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies, du MENFP et de CEEC, a pour but de faciliter le retour des ?l?ves en salle de classe dans trois localit?s. Les r?habilitations sont ainsi r?parties : Ainhault (Commune de Chambellan), Durocher (Commune Abricots) et Dubl?, (Commune Privil?).

Le repr?sentant du MENFP, D’Meza Guy Philippe Auguste, le directeur d?partemental, Marcel Jeanty, et les principaux directeurs des ?coles r?habilit?es avaient r?pondu ? l’invitation, dans l’enceinte de l’?cole nationale d’Ainault, pour la remise symbolique des clefs.

Selon Pierre P. Tessono, responsable de la Commission Episcopale pour l’Education Catholique (CEEC), ex?cutant du projet, ce dernier a permis de reconstruire ou r?habiliter 18 salles de classe, dont 3 espaces pour direction et 3 blocs sanitaires, tout en s’assurant que les bases en b?ton de ces structures scolaires semi-permanentes r?pondent aux normes et peuvent, ? l’avenir, recevoir des constructions permanentes. En plus de la construction et la r?habilitation de ces ?coles d?truites par le s?isme, M. Tessono a profit? de l’occasion pour mettre l’accent sur l’un des points phares du projet, ? savoir l’appui psychosocial des ?l?ves, enseignants et directeurs fournis, fourni par ce dernier.

Dans son intervention, D’Meza Guy Philippe Auguste, le repr?sentant du MENFP aupr?s de l’UNICEF, a salu? l’engouement de cette agence onusienne en faveur des enfants en milieux ruraux, et en a profit? pour lancer un appel ? un retour effectif des ?l?ves en salle de classe. Dans l’optique de renforcer le corps professoral de ces ?coles b?n?ficiaires, il a aussi promis plusieurs nominations dans les jours ? venir.

De son c?t?, apr?s avoir salu? l’initiative, le directeur d?partemental, Marcel Jeanty, a intim? l’ordre aux directeurs d’?coles, parents et ?l?ves pr?sents dans l’assistance, de faire tout leur possible, d?s ce lundi 14 novembre, pour permettre la r?ouverture des classes.