The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Flora Ferdinand

cocaïne, drogue • DR

Hier après-midi, lundi 23 janvier, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a jugé en comparution immédiate, un jeune homme impliqué dans le trafic de drogue qui sévit en Guadeloupe. Malheureusement, de plus en plus de personnes, souvent jeunes, se laissent tenter par l’appât du gain et cèdent à la tentation de l’argent facile. Ce qui peut parfois coûter très cher…