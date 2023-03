I Like This

Les habitants de Morne Capot, qui ont récemment retrouvé l’eau courante grâce aux travaux effectués par la CTM, réclament désormais une indemnisation pour les coupures d’eau subies en 2022.

À Morne Capot, l’eau est revenue dans les robinets, après les travaux effectués par la CTM. Les habitants réclament maintenant une indemnisation pour pallier les difficultés rencontrées lors des coupures de 2022. Une réunion entre Cap Nord, la SME et le Collectif des habitants n’a pas permis d’apporter de réponse concrète.

Le président du collectif, Tony Tanic, exprimait, la semaine dernière, sa satisfaction suite aux travaux effectués par la Collectivité territoriale de Martinique pour réparer la canalisation d’eau. Dans le même temps, Tony Tanic affirmait qu’une étape tout aussi importante devait désormais être franchie, à savoir le dédommagement des habitants. Sur ce point, le président du collectif annonçait qu’il se montrerait intransigeant.

En effet, les habitants de Morne Capot sont vent debout et réclament un dédommagement suite aux longues coupures d’eau qu’ils ont vécues en 2022. Une réunion concernant cette demande était organisée, mardi, au siège de Cap Nord au Marigot, en présence des membres du collectif. Cap Nord était représenté par son 6e vice- président, Jean Baptiste Rotzen, et des techniciens, la SME par son directeur adjoint, Patrice Ponamah. Mais cette rencontre a tourné court car les parties prenantes n’ont pas été en mesure de trouver une solution commune s’agissant du montant du dédommagement. Cap Nord a proposé un dédommagement à hauteur de 40 euros. Le président de Cap Nord, Bruno Nestor Azérot, explique que ce montant correspond, dans la structure de prix, à l’abonnement de l’usager. Il s’agirait donc d’un « effacement de l’abonnement porté par Cap Nord ». Le président de Cap Nord précise, toutefois, que la collectivité aurait souhaité « une participation de la SME dans le cadre de ce dédommagement ».

Or, ajoute-t-il, « nous avons reçu un courrier de la SME qui dit qu’elle ne peut dédommager qui que ce soit, nous sommes donc obligés de revoir notre copie. Est-ce que la SME va changer d’avis ? Nous ne le savons pas ».

Une « vieille histoire »

Les habitants, de leur côté, réclament « un geste » de Cap Nord et se disent déçus par la proposition de 40 euros. Cette proposition est jugée « insultante » par Tony Tanic. « Elle est irrecevable, c’est du mépris vis-à-vis des habitants ». Tony Tanic de conclure « J’appelle le président de Cap Nord à la raison. Il faut qu’il vienne négocier avec nous, nous avons une plate-forme revendicative et le dédommagement de la facture d’eau y figure. On nous propose aujourd’hui 40 euros alors qu’il n’y a jamais eu de négociation ». Le courroux du président du collectif ne semble pas émouvoir autre mesure le président de Cap Nord. « C’est une histoire qui est vieille de 32 ans. Elle ne date pas d’aujourd’hui. Je suis président de Cap Nord depuis 2020, il y a eu des présidents avant moi, des conseils communautaires aussi. Je veux surtout rappeler que Monsieur Tony Tanic qui est très virulent aujourd’hui était membre du SCNA, cette structure avait eu pour mission, à l’époque, de régler ce problème… Avec le président Letchimy nous l’avons fait ». À Morne Capot, l’eau semble, visiblement, toujours faire des vagues.