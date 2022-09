I Like This

Grand-Rivière

Depuis environ trois semaines, la population est confrontée à des coupures d’eau incessantes. Le maire Jean-Louis Marie-Louise a réuni en urgence son bureau municipal.

Les habitants de Grand-Rivière ne décolèrent pas face à cette situation qu’ils estiment durer depuis bien trop longtemps. Un collectif vient de se créer et il compte demander des comptes à qui de droit et se mobiliser si rien n’est fait dans les jours à venir. Depuis environ trois semaines, l’eau est coupée toute la nuit et revient parfois dans l’après-midi. Résultat du compte, pour s’approvisionner en eau, les Riverains sont contraints d’utiliser le système D. C’est alors le…