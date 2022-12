I Like This

Le dernier point de situation sur la covid 19 a été transmis par la préfecture dans un communiqué. Les contaminations sont en baisse et un décès est à recenser.

Voici les dernières données émanant des autorités pour la semaine du 19 et le 25 décembre.

Les chiffres

Du 19 et le 25 décembre, 493 nouveaux cas positifs dépistés en Guadeloupe contre 632 la semaine dernière.

4 208 personnes ont été se sont faites dépister.Le taux de positivité est de 11,7 %, contre 13,06 % la semaine dernière.

Depuis le mois de février, le variant Omicron est omniprésent en Guadeloupe. Son sous-lignage BA.5 est prédominant depuis la troisième semaine du mois d’Août.

Un cluster a été déclaré la semaine dernière.

Une femme de 62 ans est décédée en réanimation au Chu.

La vaccination

Le 27 décembre, 396 024 injections ont été réalisées.

Taux de couverture vaccinale des personnes de plus de 12 ans en Guadeloupe :

– 1ère dose : 46,22 %- 2ème dose : 44,12 %- 3ème dose : 26,82 %

L’hospitalisation

Les derniers chiffres du service réanimation du CHU font état de

– 11 patients COVID étaient hospitalisés en médecine conventionnelle- 40 patients sont hospitalisés en réanimation : 1 se trouvent en réa COVID au CHBT, et 36 sont hospitalisés en réa non COVID (soit 37 au CHU, et 2 au CHBT).- 24 se trouvent sous oxygène à domicile (stable)