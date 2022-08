6e semaine de baisse continue des nouvelles contaminations même si la circulation virale reste très active avec la prédominance du sous-lignage BA.5 d’Omicron. Le nombre de nouveaux cas positifs dépistés sur le territoire est de 1 011 (semaine 32) contre 1 371 pour lasemaine 31.

Les taux de positivité et d’incidence continuent à diminuer et sont respectivement à 12,5 % et à 268 /100 000 habitants selon les données SIDEP ARS. Le R effectif est de 0,68.- Il faut continuer à appliquer toutes les mesures barrières et par ce geste, protéger les personnes fragiles de cette infection virale. – Les directeurs d’établissements conservent la faculté de rendre obligatoire le port du masque pour les personnes d’au moins 6 ans, dans les lieux de soins dont ils ont la responsabilité (hôpitaux, structures et établissements médico-sociaux, pharmacies, cabinets médicaux, laboratoires).- Il est essentiel que les personnes les plus fragiles se vaccinent rapidement pour éviter les formes graves en se rapprochant de leurs professionnels de santé (médecins, pharmaciens, …)- En cas de soupçon ou de symptômes, il est demandé de pratiquer un test de dépistage et de s’isoler. Les tests PCR et antigéniques demeurent gratuits en Guadeloupe à cet effet ;- La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres. Couplé avec les mesures barrières, le vaccin est la seule solution permettant de maîtriser l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur le long terme.

Les indicateurs de suivi de l’épidémie sur la semaine 32 :

Les contaminations :Le nombre de nouveaux cas positifs dépistés sur le territoire diminue. Il est de 1 011 contre 1 371 pour lasemaine 31 (soit 360 de moins). 8 067 personnes s’étaient fait tester à la fin de cette semaine 32. 1 055 cas positifs au total sont comptabilisés par Santé publique France (personnes ayant une résidence principale en Guadeloupe et testées aussi bien dans l’Hexagone que dans notre département), versus 1 446 cas en semaine 31.Les tests :L’ARS dénombre 7 242 tests antigéniques réalisés sur le territoire, contre 11 068 la semaine passée. Le variant Omicron circule de façon exclusive aux Antilles depuis le début d’année 2022. Plusieurs sous-lignages se sont succédé (BA.1 en fin 2021 puis BA.2 depuis mars 2022). Ces dernières semaines, d’autres sous-lignages du variant Omicron, le BA.4 et BA.5 ont été identifiés en Guadeloupe par séquençage génomique fin mai et début juin.Le sous-lignage BA.5 a été identifié pour la première fois en Guadeloupe sur 2 prélèvements séquencés en S21. Il est depuis régulièrement retrouvé sur les prélèvements et majoritaire depuis la S26. En S29, les sous-lignages BA.4 et BA.5 ont été identifiés sur respectivement 4 et 11 prélèvements séquencés et sur 1 et 13 prélèvements en S30 De la S28 à la S29, le sous-lignage BA.2 n’a pas été détecté en Guadeloupe (données en cours de consolidations).

Taux Le R effectif sur les sept jours glissants du 07 au 13 août 2022 était de 0,68 (stable).Le taux d’incidence1Le taux d’incidence de la semaine 32 diminue mais reste toujours très au-dessus du seuil d’alerte pour lesdeux sources de données.Il est à 268,3 /100 000 habitants versus 363,8 /100 000 hab. la semaine dernière (Source SIDEP ARS) sion considère uniquement les personnes testées sur le territoire.Sa valeur, de 283 /100 000 habitants, diminue de 27 % par rapport à la semaine précédente (388 /100 000 hab.) si on considère l’ensemble des résidents en Guadeloupe entrés dans SI-DEP (données Santé publique France), pour un recours au dépistage en diminution de 28 %.Selon Santé publique France, en S32, bien qu’en diminution, le taux d’incidence le plus élevé était enregistré chez les 30 à 39 ans (444/100 000 hab.), en diminution de 14% par rapport à la semaine précédente (516/100 000 hab.). Il était suivi des 50 à 59 ans (338/100 000 hab.) également en diminution de 26 % par rapport à la semaine 2022-31. Les taux d’incidence les plus bas étaient observés chez les 0 à 9 ans (82/100 000 hab.) et chez les 10 à 19 ans (144/100 000 hab.).1 TI : C’est le nombre de personnes positives à la Covid-19 sur 100 000 habitants. Deux seuils sont fixés, un seuil de vigilance à 10/100 000 habitants et un seuil d’alerte à 50/100 000 habitants. sur les sept jours glissants du 07 au 13 août 2022 était de 0,68 (stable).Le taux d’incidence de la semaine 32 diminue mais reste toujours très au-dessus du seuil d’alerte pour lesdeux sources de données.Il est à 268,3 /100 000 habitants versus 363,8 /100 000 hab. la semaine dernière (Source SIDEP ARS) sion considère uniquement les personnes testées sur le territoire.Sa valeur, de 283 /100 000 habitants, diminue de 27 % par rapport à la semaine précédente (388 /100 000 hab.) si on considère l’ensemble des résidents en Guadeloupe entrés dans SI-DEP (données Santé publique France), pour un recours au dépistage en diminution de 28 %.Selon Santé publique France, en S32, bien qu’en diminution, le taux d’incidence le plus élevé était enregistré chez les 30 à 39 ans (444/100 000 hab.), en diminution de 14% par rapport à la semaine précédente (516/100 000 hab.). Il était suivi des 50 à 59 ans (338/100 000 hab.) également en diminution de 26 % par rapport à la semaine 2022-31. Les taux d’incidence les plus bas étaient observés chez les 0 à 9 ans (82/100 000 hab.) et chez les 10 à 19 ans (144/100 000 hab.).1 TI : C’est le nombre de personnes positives à la Covid-19 sur 100 000 habitants. Deux seuils sont fixés, un seuil de vigilance à 10/100 000 habitants et un seuil d’alerte à 50/100 000 habitants. Le taux de positivité2Le taux de positivité se stabilise pour les deux sources de données et ne passe toujours pas en deçà duseuil d’alerte en semaine 32.Sa valeur affichée est de 12,5% contre 11,3% en semaine 31 pour ce qui concerne les tests réalisés enGuadeloupe (données SIDEP ARS).Le TP est de 14,3%, stable par rapport à la semaine précédente où il était de 14,2% pour les tests réalisés pour les résidents de Guadeloupe quel que soit le lieu de prélèvement (données Santé publique France).

Les clusters2 clusters ont été déclarés en semaine 32, soit : 1 en établissement de santé et 1 en EHPAD, ce qui porte à 3 le nombre de clusters suivis aujourd’hui en Guadeloupe (1 en cours d’investigation et 2 maîtrisés).Les hospitalisationsAu niveau hospitalier, les nouvelles admissions en hospitalisation tous services confondus diminuaient tandis que les passages pour suspicion de SARS-CoV2 restaient stables en S32. En S32, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid 19 était de 47, stable par rapport la S31 (n=51). Selon SIVIC, le nombre de nouvelles admissions pour COVID, en hospitalisation diminuait (26 en S32 contre 40 en S31). La tendance était la même en réanimation/SI avec (5 en S32 contre 9 en S31).Les capacités des services de réanimation sont temporairement ramenées à 41 lits de réanimation activés (36 au CHUG, 5 au CHBT).Au soir du 16 août :– 38 patients COVID sont hospitalisés en médecine conventionnelle.- 34 patients sont hospitalisés en réanimation : 4 se trouvent en réa COVID du CHUG et 30 sont hospitalisés en réa non COVID (soit 5 au CHBT et 25 au CHUG).- 53 se trouvent sous oxygène à domicile (en baisse). Décès :Selon les données SIVIC en semaine 32, 4 hommes sont décédés avec le COVID en Guadeloupe, ils étaient âgés de 67 à 87 ans.2 TP : il mesure le nombre de personnes positives à la Covid-19 / nombre de tests réalisés sur une semaine. Deux seuils sont fixés, un seuil de vigilance à 5 % et un seuil d’alerte à 10 %.

Point sur l’obligation vaccinale :L’obligation vaccinale des professionnels de santé reste maintenue. Cette obligation doit protéger durablement les personnes les plus fragiles prises en charge dans nos établissements de santé et médico-sociaux.Depuis le 30 janvier 2022, la dose de rappel est intégrée dans l’obligation vaccinale applicable aux personnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social. Un schéma valide standard comporte par conséquent 2 injections espacées de 3 à 7 semaines suivies d’1 dose de rappel dans le délai de 4 mois suivant la 2e injectionÀ noter que le 2e rappel qui est étendu aux professionnels de santé qui le souhaitent, ne rentre pas dans le champ de l’obligation vaccinale. Vaccination population générale : 385 349 injections en date du 16/08/2022Taux de couverture vaccinale des personnes de plus de 12 ans en Guadeloupe :- 1ère dose : 45,97 %- 2ème dose : 43,84 %- 3ème dose : 26,47 %8 493 adolescents de 12 à 17 ans ont reçu la 1ère injection et 8 071 ont reçu la 2ème injection à ce jour en Guadeloupe. 295 premières doses de vaccination et 226 deuxièmes doses ont été enregistrées en Guadeloupe chez les enfants de 5 à 11 ans.331 premières doses de Novavax et 185 deuxièmes doses réalisées. Les données fournies par la HAS et le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, montrent que l’immunité octroyée par la vaccination contre le Covid-19 diminue au bout de quelques mois, y compris après le premier rappel, et cette diminution est plus rapide après 60 ans. C’est pourquoi, il est important que les professionnels de santé puissent proposer à leurs patients et usagers de plus de 60 ans, un second rappel à partir de 6 mois après le premier (pour les 60/79 ans) ou à partir de 3 mois (pour les plus de 80 ans et les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge).

Le 2ème rappel est étendu depuis le 20 juillet 2022 aux adultes de 18 à 60 ans identifiés comme étant à risques de formes graves, aux femmes enceintes dès le 1er trimestre de leur grossesse, aux personnes vivant dans l’entourage ou au contact régulier de personnes vulnérables. Ce 2ème rappel concerne également depuis le 26 juillet tous les professionnels de santé qui le souhaitent. Il est administré à partir de 6 mois après le 1er rappel en respectant, en cas d’infection survenue après le 1er rappel, un délai de 3 mois.

Où se faire vacciner ?Les centres de vaccinations Pôle Caraïbe, Vieux-Habitants, Carmel et le vélodrome de Gourdeliane sont fermés. La vaccination se poursuit dans les autres centres et auprès des professionnels de santé libéraux.Pour la commune de Deshaies, les vaccinations sont faites désormais au sein du cabinet du Dr DESSY, rue de la liberté (derrière la pharmacie du Bourg) chaque vendredi de 14 h à 16 hLa liste et les plages d’ouverture des centres de vaccination sont disponibles sur le site Internet de l’ARS.La vaccination par levaccin NOVAVAXest possible dans les centres de vaccination et chez votre professionnel de santé s’il en a fait la demande.Pour les enfants de 5 à 11 ans– le CHBT via les numéros 0590 805457 (CHBT) ou 0590 991474 (Riposte) pour une séance le mercredi après-midi ;- le CHU en téléphonant au 0590 891490 ; la vaccination est possible de 9 h à 12 h sur le pôle parents-enfants de Palais Royal ;- Le centre de vaccination de l’URPS qui se trouve au sein de la maison médicale de garde de Chauvel le mercredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris à Riposte au 0590 99 14 74 ;- Le CH de Marie-Galante, le jour retenu dépend du nombre de RDV pris au 0590 977385 ;- Le CH de Saint-Martin qui accueille les enfants le mercredi après-midi.

La plateforme TAP/RIPOSTE COVID-19 est toujours à l’écoute au 05 90 99 14 74.Si vous souhaitez vous faire vacciner ou si vous êtes médecins, infirmiers volontaires, nous recensons vos demandes. Numéro d’appel dédié : 05 90 44 62 20.Les patients qui ont un soignant en arrêt provisoire ou définitif de son activité de ville peuvent joindre cette cellule. Les opérateurs les guideront et les orienteront vers des professionnels de santé de ville en activité dans leur zone géographique afin d’éviter ainsi des ruptures de soins.En cas de suspicion de COVID, contactez votre médecin traitant ou l’ADGUPS (tél : 0590 90 13 13) pour avoir un médecin généraliste ou bien le SAMU (faire le 15).