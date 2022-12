Benoît de la Salle

Le Samaritain d’une trentaine d’années a été jugé par le tribunal judiciaire pour une série de vols sur la commune de Trinité. • J.P

Le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné un trentenaire pour une série de vols sur la commune de Trinité. À la barre le prévenu qui se tenait face aux juges ne ressemblait pas aux faits qui lui étaient reprochés.

Arnaud T., un Samaritain d’une trentaine aux

épaules carré, au corps musclé arbore un look urbain et sportif.

Coupe de cheveux soignée et lunettes sur le nez difficile de

croire qu’il est poursuivi pour plusieurs vols sur la commune de

Trinité entre le 29 juillet et 11 novembre dernier. Crèche

municipale, hôpital, cantine scolaire et chez un particulier. Et le

butin du jeune homme se compose principalement de denrées

alimentaires, mais aussi d’une machine à laver, d’une télévision,

de vêtements et même d’une bonbonne de gaz.

Tout commence le 27 septembre quand un vol est

commis à l’hôpital de Trinité. Une empreinte est retrouvée sur un

des objets laissés sur place. Elle correspond…