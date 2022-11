I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ces derniers temps, les entrepreneurs du grand Nord ne souhaitent plus s’aventurer sur la route nationale num?ro 1. En plus de Canaan, plusieurs zones de la sortie nord de la capitale dont Cabaret ( au niveau de Lafito), Arcahaie deviennent tr?s dangereuses, tr?s risqu?es . <>, a indiqu? Jocelyn ulysse.

