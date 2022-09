I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Football. Assemblée générale

Lors de l’assemblée générale organisée à Desclieux, jeudi soir dernier au siège du club, David Loetitia a été élu en tant que nouveau président du Club Colonial. Il succède ainsi à Georges Beaupréau, président démissionnaire depuis quelques semaines.

Plus d’une vingtaine de personnes s’étaient réunies à Desclieux pour cette assemblée générale. Organisée pour la première fois depuis trois ans, notamment pour cause de pandémie, elle a permis à certains membres du comité directeur déjà en place de présenter une synthèse de la dernière mandature (2016-2022). Un rapport moral, d’activités et financier ont ainsi été évoqués. Si les deux années de Covid ont évidemment eu un impact négatif sur le club, comme toutes…