The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mercredi 30 juin 1982. C’est pour faire la démonstration de la réincarnation qu’un Antillais vivant dans le Val-d’Oise (région Ile-de-France), adepte de la secte « La Conscience de Krishna », a demandé à son fils de l’abattre d’un coup de fusil de chasse.

Nous publions dans son intégralité l’article paru

dans l’édition de France-Antilles du mercredi 7 juillet

1982.

« La mort de Félicien B., 42 ans, est un fait

consternant à mesure que l’on en connaît les détails. Cette foi

naïve qu’un fonctionnaire d’origine guadeloupéenne et deux de ses

enfants avaient placée dans une philosophie hindouiste et

ses ” vérités ”, aura entrainé la mort d’un homme et fait le

malheur d’une famille.

Il s’agissait, pour un fervent adepte de “La

Conscience de Krishna”, d’expérimenter, sur sa personne, des

préceptes donnant pour certaine, la réincarnation.

Passion et endoctrinement

C’est avec préméditation et insistance que

Félicien B. a fait de son fils Clément, 18 ans, un parricide,