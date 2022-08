I Like This

Si les récents chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) montrent une augmentation de 30% des effectifs de médecins, infirmiers et sages-femmes en Guyane ces dix dernières années, ils restent bien en-deçà des besoins de la population, elle aussi en croissance. Pourtant, il existe un remède qui se nomme « formation locale ». Une manière de lutter contre les maux de la santé en Guyane que sont le turn-over, les déserts médicaux ou le manque d’effectif. À la mi-juillet, les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques…