The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

ROUTE DU RHUM

Avec une météo qui s’annonce favorable, le départ de la Route du Rhum : destination Guadeloupe se fera ce mercredi à 14h15 (9h15). La direction de course a annoncé ce dimanche matin cette nouvelle date de départ compte tenu de la situation météorologique attendue sur les 36 premières heures de la course.

Après consultation des prévisionnistes de Météo Consult, l’organisateur de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe, et son Directeur de Course Francis Le Goff, ont officiellement annoncé que le départ de cette nouvelle édition se fera ce mercredi à 14 h 15. ” Les conditions météorologiques s’annoncent très maniables avec un vent d’Ouest d’une quinzaine de nœuds”, explique Francis Le Goff. La situation sera favorable pour la sortie de la Manche, avec une fiabilité de la prévision excellente. Le début de course sera beaucoup moins délicat que si le départ avait été donné ce dimanche”, ajoute-t-il.

Des inquiétudes

De nombreux skippers avaient fait part de leur inquiétude quant à la situation qu’ils jugeaient très sérieuse. Une décision prise en intégrant l’ensemble des critères de l’épreuve, au premier rang desquels figure la sécurité des marins. C’est une décision visant à optimiser la sécurisation de la flotte et les meilleures conditions possibles au succès sportif de l’épreuve, pour les marins et le grand public.

Une meilleure visibilité

Les skippers sont désormais fixés et peuvent mieux se projeter sur ce nouveau départ.

Ils seront convoqués pour un briefing météo la veille du départ. Les 38 IMOCA et les 8 Ocean Fifty quitteront les bassins de Saint-Malo mardi après-midi (horaires à définir). Les Class40 et les catégories Rhum Mono et Rhum Multi prendront l’écluse mercredi matin. Le dispositif sera similaire à celui déployé pour la sortie des Ultim 32/23 vendredi dernier, avec des gradins accessibles au public.

Dernier jour

Comme prévu, ce dimanche sera la dernière journée d’ouverture du village d’animation, ouvert à tous jusqu’à 17h00. Les visiteurs peuvent encore venir admirer les bateaux présents avant leur départ.

