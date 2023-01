I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Dans la nuit de la Saint Sylvestre au Jour de l’An, on déplore trois victimes avec des blessures graves par arme blanche et à cause d’un pétard à Morne-à-l’Eau, Baie-Mahault et Saint-Martin.

La soirée mouvementée des secours a débuté à Morne-à-l’Eau, à 23h03, rue du cimetière, sur la voie publique. Sur place, les pompiers ont relevé un blessé grave. L’homme de 27 ans présentait des plaies grave à la nuque, au bas du dos et à la cuisse droite. Des lésions provoquées par une arme blanche.

La victime a fait l’objet d’un transport non médicalisé au CHU. Sur cette intervention, le SDIS a déployé une ambulance et 1 véhicule léger et 7 sapeurs pompiers. Le SMUR et la gendarmerie étaient présentes également.

Quarante minutes plus tard, à 17 minutes du basculement dans la nouvelle année, nouvelle intervention des pompiers cette fois à Baie-Mahault. À 23h43, à la résidence La Pépinière, c’est un homme de 23 ans qui a été pris en charge à son domicile. Suite à une dispute avec sa compagne, le jeune homme se serait planté un couteau au niveau du thorax. Là aussi, la victime a bénéficié d’un transport médicalisé vers le CHU. Son pronostic vital n’est pas engagé. Trois pompiers et une ambulance sont intervenus, le SMUR et les gendarmes aussi.

Aux premières heures de 2023 (2h59), le centre de secours de Saint-Martin a pris en charge un jeune homme de 20 ans qui s’est présenté. La victime souffrait d’une plaie ouverte hémorragique à la paume de la main droite. Pris en charge, l’homme a été transporté au CHSM dans un VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victimes) accompagné de trois pompiers, la gendarmerie a été alertée.

Plus tôt dans la journée de la Saint Sylvestre, les pompiers avaient déjà été mis à contribution. À 2h13, ils avaient été appelés pour un feu de véhicules légers, à la rue Sabin Ducadosse, à Bergevin, à Pointe-à-Pitre. En effet, quatre épaves de véhicules étaient entièrement embrasées et deux autres véhicules légers endommagés par le rayonnement. Plus tard dans l’après-midi (17h43), ce sont deux jeunes agressés à domicile au Chemin Neuf, à Pointe-à-Pitre, qui sont ramenés au commissariat. Un jeune homme de 22 ans, blessé grave, somnolent avec une plaie grave hémorragique au thorax qui a fait l’objet d’un transport non médicalisé au CHU. Un adolescent de 17 ans, indemne, a été laissé à la charge des force de l’ordre. Enfin à 18h36,

un feu de détritus était signalé, rue du Moulin à Eau, à Capesterre-Belle-Eau, dans une décharge de déchet vert, de 600m3 environ mais à proximité d’un poteau électrique avec un risque de propagation à cause d’un fort vent sur la zone. Trois engins incendie, un véhicule léger, un spécialiste drone, 14 pompiers dont un sous-officier ainsi qu’un moyen privé : tracto-pelle. À 20h32, le feu était circonscrit et éteint à 21h52.