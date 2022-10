I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

éducation

Jean-Marc Etifier

Mercredi 19 octobre 2022

À quelques jours de la journée internationale de la langue et de la culture créoles, qui se déroulera le 28 octobre prochain, Jean-Pierre Mitrail, membre du service de la culture de la Collectivité territoriale de la Martinique, a permis à des élèves scolarisés en école primaire de mieux comprendre et parler le créole.

Des enfants venus de trois classes et de deux écoles différentes (Émilie-Fordant et Saint-Joseph de Cluny) ont pu découvrir dernièrement une exposition qui représentait des portraits de personnalités locales qui ont travaillé sur la langue créole. Certains sont vivants et d’autres ont disparu.

Cette initiative part du constat que souvent les enfants entendent mais ne comprennent pas lorsqu’on leur parle dans cette langue. « On leur a demandé de traduire des phrases en créole. Et on a fait un petit résumé sur chaque personnalité dont le visage était visible sur des supports », explique l’animateur. Ces écoliers pourront à l’avenir avoir des outils pour utiliser cette langue qui évolue. Parmi ces élèves de CE1 et CE2, certains sont d’origine haïtienne et sont plus à l’aise car dans leur famille, le créole est plus souvent utilisé dans les discussions. Cependant, une enseignante a expliqué qu’elle n’interdit pas l’usage du créole dans la classe. Mais qu’il ne faut pas mélanger le français et le créole en s’exprimant. Celle-ci les sensibilisent en leur apprenant des chansons et des poésies.