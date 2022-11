I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Saint-Joseph

Très vite, au rythme de musique, filles et garçons ont suivi la cadence des plus grands. • PHOS

Pendant une semaine, la Mission locale du Centre de la Martinique a organisé une série d’animations autour de l’agriculture pour les jeunes des communes du Centre. Vendredi, quartier Salubre, ces derniers ont préparé un terrain de façon traditionnelle.

Du mardi 22 au vendredi 25 novembre, la Milcem a

organisé une semaine de découverte des métiers de l’agriculture.

Une manifestation qui rentre dans le cadre de la caravane pour

l’emploi réservée aux jeunes des communes membres de la Cacem

(Communauté d’Agglomération du Centre).

Pour clôturer cette semaine en beauté et de

manière à la fois ludique et culturelle, les organisateurs ont

convié les jeunes qui le souhaitaient à découvrir et à participer à

un Lasotè.

C’est donc sur la propriété de jeu