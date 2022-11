Marie-France GRUGEAUX ETNA

Comment 4 jeunes, d’une intelligence normale, ont-ils pu tour à tour violer une jeune fille de 12 ans, sans qu’aucun d’eux ne cherche à interrompre les autres, à leur faire comprendre l’horreur et les conséquences de leurs actes.

Aujourd’hui s’ouvre la 3eme journée du procès devant la cour d’assises des mineurs, d’un viol en réunion sur une jeune collégienne de 12 ans à l’époque des faits. Pour lui éviter de devoir revivre une nouvelle fois ces moments douloureux, la victime aujourd’hui âgée de 16 ans, n’est pas présente à l’audience mais représentée par son avocat. Depuis les faits, ses parents ont préféré qu’elle suive une scolarité dans l’Hexagone, loin de tous ces tourments, là où personne ne la connait et ne peut lui rappeler cette insupportable réalité.

Ils ne sont que 3 dans le box des accusés alors qu’ils étaient 4 à l’avoir violé. Le plus jeune, celui qui avait 15 ans a été renvoyé devant le tribunal pour enfant pour le chef de viol commis en réunion sur une mineure de 15 ans. Les 3 autres ont été mis en accusation pour le même chef mais devant la cour d’assise des mineurs. Deux d’entre eux, celui de 17 et celui de 15 ans possédait un casier judiciaire vierge. Le premier selon l’expert psychiatre est d’une intelligence normale et ne révèle aucune pathologie. Le second est placé dans un centre de formation pendant un an, après sa mise en examen puis chez sa grand-mère. Il était sous contrôle judiciaire, comme les 3 autres, et lui l’a respecté pendant toute la période. Le jeune de 16 ans en revanche avait déjà un casier avec une condamnation du tribunal correctionnel pour des faits de vol en réunion avec violence en 2020, et il a été condamné à une peine de 3 mois. Selon l’expert psychiatre il ne présente aucune anomalie alors que sa personnalité semble fruste et immature. Le second du même âge a lui aussi un casier judiciaire au moment des faits dont une condamnation par le tribunal pour enfants pour des faits de vol avec violence commis en 2017 à 2 mois avec sursis. Faits qu’il renouvellera en 2019. Après sa période de détention il est placé dans un foyer, mais au bout de quelques mois, son comportement ne permet pas de le maintenir dans l’établissement. Les éducateurs n’arrivant plus à l’accompagner dans son insertion professionnelle. Le plus jeune est passé devant le tribunal pour enfants le 15 novembre dernier. Les 3 autres connaitront le délibéré vendredi.