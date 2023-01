I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

YOLE RONDE. Championnat – 3e journée

La course à deux voiles a été de toute beauté. • FG.

Dimanche au Marin. Cottrell/Leader Mat a confirmé sa suprématie à deux voiles, Sara Energies Nouvelles a renoué avec la victoire en s’imposant à la misaine à domicile, restant, par la même occasion, leader du championnat.

Il était à craindre qu’organiser une journée de

championnat au Marin équivaudrait à faire du gymkhanas entre les

bateaux de plaisanciers. Pourtant dimanche matin, un large chenal

permettait à la course de se dérouler dans de bonnes conditions,

d’autant qu’un arrêté préfectoral avait été pris pour interdire la

navigation dans la baie. Mesure qui n’a pas été parfaitement

respectée mais qui a permis aux équipages de naviguer dans des

conditions acceptables.

Peu après le départ de la course à deux voiles, Mr

Bricolage coule. Signe avant-coureur d’une épreuve difficile ? En

effet, le vent est plus que généreux et les organisateurs ont prévu

un long parcours. Pendant ce temps, Sara Energies

Nouvelles/Autodistribution a pris la course à son compte tandis que

Prixe/Banamart coule à son tour face au Club Med.

CTDM malchanceux

A la première bouée à la pointe Borgnèse, Sara

Energies Nouvelles/Autodistribution devance de…