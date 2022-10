I Like This

Livre jeunesse

Lancée en novembre 2020, la box Yékrik, qui s’adresse aux 6/10 ans, évolue et devient « Yékrik débouya ». Le contenu reste identique – magazine, box – mais le poster disparait au profit d’un livret présentant un animal de nos latitudes. Des activités ludiques, ciblées et inattendues sont proposées.

De nombreuses familles espéraient trouver un produit culturel focalisé sur les Antilles et destiné aux plus jeunes, Grégory Ouana a exaucé leurs vœux, il y a bientôt trois ans. Cet entrepreneur, dont les parcours de formation et professionnel l’ont emmené à investir le management des organisations culturelles, et des médias a décidé de lancer en Guadeloupe et en Martinique sa box Yékrik. Une idée qui a germé après une longue réflexion destinée à trouver un concept original et de qualité, outil…