The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Jeux caribéens et d’Amérique centrale de la mer

Par Chloé COMBET

[email protected]

Les Guadeloupéens sont bien représentés aux jeux caribéens et amérique centrale. • DR

Depuis le 19 novembre, ils sont 10 Guadeloupéens à participer aux Jeux de la mer et de la plage d’Amérique centrale en Colombie. Les premières médailles sont tombées et cette semaine Yohann Bervas et Fanny Rollet ont remporté deux nouvelles médailles de bronze au beach tennis.