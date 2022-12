The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Por mira cu e high-season pa bishita di barconan di crusero ta den full swing. Luna di December a start, y ya caba Diamars 13 di December lo bay nota con mey-mey di siman por nota hopi barco crusero den waf.

Diamars 13 di December, lo bay tin 4 barco den Waf di Aruba.

E prome cu ta yega lo ta ‘Harmony of the Seas’ di Royal Caribbean

International pa 8:00 am. Hunto cune lo drenta e boto cu varios mast di bela, ‘Sea Cloud Spirit’ cu ta pertenece na Sea Cloud Cruises di Hamburg (Alemania).

Despues lo yega ‘Carnival Horizon’ di Carnival Cruise Lines pa 9:00 am. Posteriormente tin “Eurodam’ di Holland America Line cu ta mara pa 1:00 pm.

Harmony of the Seas tin capacidad di 6.780 pasahero. E barco velero Sea Cloud Spirit tin capacidad di 136 pasahero. E barco Carnival Horizon tin capacidad di 6.400 pasahero. E barco HAL Eurodam tin capacidad di 2.104 pasahero.

Esaki nifica cu Oranjestad lo ta hopi druk cu trafico stagna un biaha mas riba Diamars.

E barco di bela Sea Cloud Spirit lo bandona Aruba pa 2:00 pm, y tur e otro tres lo sali hunto pa 11:00 pm.

Riba Diaranzon: E siguiente dia, esta Diaranzon 14 di December lo bay tin 3 barco den Waf, y nan ta HAL Nieuw Statendam cu ta drenta 7:00 am, HAL Nieuw Amsterdam cu ta drenta pa 1:00 pm, y Rhapsody of the Seas cu ta drenta 1:00 pm y lo keda henter anochi y ta sali bek te Diahuebs anochi 9:00 pm.