Pour ne pas avoir reçu les documents financiers avant l’audience, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a jugé, hier, irrecevable la plainte pour diffamation de viàATV concernant les propos du député Jean-Philippe Nilor sur le recrutement des salariés de viàATV. La direction de la chaîne de télévision va faire appel de cette décision.

Jean-Philippe Nilor, député du Sud de la Martinique, était assigné à comparaître, hier, devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, pour diffamation publique à l’encontre de viàATV. En cause, des propos jugés diffamatoires par viàATV, alors que le co-président de Péyi-A intervenait dans l’émission de radio « Sa zot ka di » du 8 novembre 2022 sur Martinique la 1ère. Répondant à une question du journaliste, Jean-Philippe Nilor répondait en ces termes : « Quand on voit qu’un directeur général nomme son frère directeur général adjoint avec un salaire important. Lorsque l’on voit que des employés, des salariés martiniquais sont licenciés pour faire venir des gens d’ailleurs pour travailler dans cette télévision. Lorsque l’on voit une politique de terreur quelque part qui est menée par la direction de cette télévision (…) si la solution, c’est le licenciement des Martiniquais dans la situation que nous connaissons… » Des propos jugés diffamatoires et racistes par la direction de viàATV. « Lorsque les dirigeants sont attaqués sur leur mode de gestion, leur éthique, le caractère racial parce que c’est le fondement même de ce qui a été dit, ce sont des propos qu’on ne peut pas tenir et d’autant plus quand on est un homme public. On ne peut pas dire qu’il y a des choix raciaux, etc. Que l’on soit Blanc ou Noir, on doit tous répondre du caractère racial de nos propos », avait réagi Stéphane Magin, directeur général adjoint de viàATV, sur la chaîne.

Lundi, le tribunal a déclaré l’action de viàATV irrecevable car cette dernière n’a pas fourni les garanties financières avant l’audience. Lorsque l’on intente une action en diffamation contre quelqu’un, il faut présenter des garanties financières pour se constituer partie civile. Le directeur général adjoint de viàATV avance une explica-tion : « Le tribunal a prétexté ne pas avoir les éléments financiers alors que notre avocat les avaient en sa possession. Traditionnellement, on peut donner les documents durant l’audience, c’est ce que notre avocat a proposé mais les juges ont refusé et ont estimé que c’était trop tard et que notre demande était irrecevable. Ils ont estimé qu’ils devaient les avoir avant l’audience. Nous allons donc faire appel. » ViàATV dispose de 10 jours pour cela.

« Il faut une priorité martiniquaise à l’embauche »

Jean-Philippe Nilor a déclaré, de son côté, que « les élus martiniquais doivent dénoncer les discriminations qui existent à l’encontre des Martiniquais ». Selon lui, il y a des abus et des discriminations à viàATV. « Je ne peux pas me taire. ViàATV a traîné mon nom dans la boue en me traitant de raciste simplement parce que je défends les intérêts et les emplois des Martiniquais. Sans jamais m’interroger », clame-t-il. Le député souhaite un débat de fond. « Les Martiniquais s’étaient mobilisés pour sauver viàATV. Depuis, aucune transparence. On ne sait pas à quoi ces fonds ont servi. ViàATV vient d’obtenir une subvention de 600 000€ sur 3 ans de la Collectivité territoriale de la Martinique. On constate que cette télévision ne valorise pas le potentiel et les salariés martiniquais. On ne peut pas fermer la porte aux Martiniquais avec l’argent des Martiniquais et en même temps faire venir des gens d’ailleurs. » Lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui sollicite des fonds publics, il ne comprend pas que la Collectivité puisse accorder des aides sans conditions. Pour le conseiller territorial, « il faut une priorité martiniquaise à l’embauche pour ce type d’emploi en Martinique parce que nous avons des Martiniquais qui ont la capacité, les diplômes, l’expérience et la motivation pour travailler dans une télévision martiniquaise ». Il affirme ainsi se battre pour son pays, compte tenu du taux de chômage, du dépeuplement de l’île et du départ de nos jeunes. « Je n’ai rien à perdre. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu. S’ils ne font pas appel, c’est moi qui les attaque pour diffamation pour m’avoir traité de raciste pour défendre mon peuple. »

D’après Stéphane Magin, le véritable enjeu est de savoir si on attaque un média librement ou pas. « Lorsqu’on est un élu de la République et qu’on veut exprimer une opinion en toute légitimité, il faut entendre l’ensemble des parties et se faire un vrai jugement. Il a voulu créer un buzz. Nous avons proposé à Monsieur Nilor de discuter », nous a assuré le directeur général adjoint de viàATV. Avant de poursuivre : « Il a refusé en prétextant que c’était l’occasion de faire parler de lui. S’il estime que son honneur a été sali, il ne fallait pas qu’il soit le premier à donner une baffe. Il doit mesurer ses propos. Il sous-entend qu’on est en train de blanchir viàATV. Lors de nos phases de recrutement, on regarde seulement les compétences et non la couleur des personnes. » Cette affaire retournera donc entre les mains des juges prochainement.

Jean-Philippe Nilor avec son équipe, au tribunal.

• Jean-Marc Etifier