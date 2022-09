I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Transport aérien

Mercredi 07 septembre 2022

La compagnie aérienne Air Caraïbes proposera en décembre des vols entre Paris et Miami, opérés en partage de codes par la low cost long-courrier French bee.

Air Caraïbes a annoncé, qu’à compter du 15 décembre 2022, elle proposera à ses passagers trois vols directs par semaine vers l’aéroport international de Miami (USA) en provenance de l’aéroport Paris-Orly (les lundis, jeudi et samedi). Ces vols seront opérés par sa compagnie sœur French Bee du Groupe Dubreuil, première compagnie française smart cost et long-courrier, en Airbus A350 XWB. Notons que cet appareil est un véritable condensé de technologies, avec son faible niveau sonore, sa faible consommation en carburant et son éclairage d’ambiance 100% LED.

La compagnie aérienne Air Caraïbes proposera en décembre des vols entre Paris et Miami, opérés en partage de codes par la low cost long-courrier French bee.

« Avec trois vols hebdomadaires, depuis l’aéroport de Paris-Orly 4 (ORY) et en direction de Miami (MIA), les voyageurs verront les opportunités se multiplier dès le 15 décembre pour découvrir “La Capital del sol”, grâce à Air Caraïbes, en code share avec French bee », souligne le communiqué d’Air Caraïbes. Ses clients membres au programme de fidélité Préférence auront la possibilité de cumuler et/ou de dépenser leurs miles sur cette destination. Les clients disposant du programme Flexil Pro pourront également utiliser leurs coupons.

Rappelons que French bee est également présente aux Etats-Unis dans les aéroports de New York (Newark-Liberty), Los Angeles et San Francisco.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.