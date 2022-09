The content originally appeared on: Radio Isla TV

El director de seguridad de LUMA Energy, Abner Gómez, indicó en RADIO ISLA que él “no puede confirmar” si los vuelos que están haciendo los helicópteros para inspeccionar las líneas, están autorizados.

“Yo no trabajo con eso. Ser el director de seguridad no significa que yo soy experto en aviación. Yo estoy concentrado en la respuesta a la emergencia. Ese asunto no puede ser una distracción. A mi me consta que la operación que estamos haciendo, que mantenemos cuatro naves volando. (El proceso de recuperación) no se ha retrazado. La inspección se ha hecho y se está haciendo”, expresó Gómez.

Sus expresiones surgen luego de que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá denunció que LUMA Energy había contratado una empresa externa el pasado miércoles para hacer el trabajo de inspección de las líneas. Esto, varios días después del paso huracán Fiona por Puerto Rico y teniendo en su posesión la flota de helicópteros que le pasó la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Noticia relacionada: La AEE tenía helicópteros, pero LUMA contrata compañía privada para inspeccionar líneas

[embedded content]