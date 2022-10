I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En plus du Dr Eug?nia Romain, un autre membre du KTPS a ?t? remplac?. Il s’agit de Jacques Woubins Bordenave, le repr?sentant des d?partements de l’Artibonite et du Centre. Selon Mo?se, il a ?t? remplac? par Netlande Pierre Derius. <>, a soulign? l’ancien candidat ? la pr?sidence.

Le Dr Eug?nia Romain, la pr?sidente du Conseil de transition (KTPS), propos? par l’ancien s?nateur Jean Charles Mo?se, n’aura surv?cu que 5 jours. Accus?e de fraude ? l’aide sociale et d’?tre de nationalit? canadienne, le Dr Romain est contrainte de c?der sa place au Dr Fran?oise St-Vil Villier, pasteure, avocate et enseignante. L’information a ?t? confirm?e au Nouvelliste par l’ancien s?nateur Jean Charles Mo?se.

