The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dominique Gaillardon, 30 ans, a perdu la vie au guidon de sa moto, à la suite d’un violent choc frontal sur la RN1, au Marigot, lundi 12 septembre. Ce Samaritain passionné de football et de moto laisse une famille dans la peine et l’incompréhension.

C’est une mère qui fait face à son chagrin qui nous reçoit à son domicile de la cité Union, à Sainte-Marie. Une femme meurtrie dans sa chair qui a perdu son dernier fils, Dominique, dans un accident de la route le lundi 12 septembre. Vers 13 heures, le Service territorial d’incendie et de secours est appelé pour intervenir sur un accident entre une moto et une voiture au lieu-dit Massé, sur la route nationale 1 au Marigot. Dominique Gaillardon, qui circulait à moto et portait son…