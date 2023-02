Michèle Silmon Kancel

Toute l’équipe du comité de Kazakk à la MjC des Abymes entoure le président Philippe Manlius (première marche au centre).

• MSK

Derniers ajustements pour les membres du comité Kazakk organisateurs de Doubout pou on gran vidé l’une des plus importantes parades unitaires du calendrier canavalesque, exception faite de celles des jours gras. Un peu plus de 50 groupes, toutes distinctions confondues, battront le pavé pour un défilé diurne et un déboulé nocturne dans les rues de la Ville ce dimanche.

La 33e édition de la parade Doubout pou an vidé des Abymes, a lieu ce dimanche. Plus de 50 groupes sont annoncés et prendront le départ au Stade des Abymes. Pour le Komité Zabym pou Kannaval épi Kilti c’est une nouvelle édition qui s’annonce aussi lumineuse que les années précédentes. Pour Philippe Manlius le président de Kazakk depuis 10 ans, « après 33 ans on ne va pas dire qu’on maitrise, mais du moins on sait comment faire pour que cela fonctionne. Tout est en place pour recevoir le public et les carnavaliers dimanche. Dans l’ensemble, ce qui aujourd’hui reste le plus compliqué à gérer c’est le pôle sécurité. Répondre aux demandes des autorités en termes de normes, qui changent régulièrement, c’est une grande partie du travail. Mais cela nous permet d’offrir une sécurité maximum sur le site. Quant au bénévolat, il est de plus en plus difficile d’atteindre les effectifs correspondants à nos besoins. Mais nous arrivons à trouver du monde afin d’accompagner les groupes sur le circuit. » Si la principale activité du comité est l’organisation de la parade, il lui arrive fréquemment d’accompagner ses groupes d’adhérents abymiens dans leurs opérations individuelles. De même chacun peut devenir un membre actif ou un sympathisant du comité sans contrainte de résidence, en remplissant des conditions d’adhésion.

Rony Théophile sera l’animateur

Comme chaque année, les personnes qui le souhaitent peuvent faire l’acquisition de leur ticket afin d’assister aux prestations des groupes sur le tapis rouge à l’intérieur du stade. Les tickets sont en vente jusqu’à dimanche midi. Pour cela il suffit de se rapprocher des points de vents signalés sur les réseaux sociaux du comité, ou tout simplement du guichet du stade. Près de la partie concours Rony Théophile sera l’animateur du jour. En guise de prélude, une animation est prévue de 13h à 14h. TGM sera le premier groupe à s’élancer aux alentour à 14h, avec un départ toutes les minutes.

En attendant la parade de dimanche, après le déboulé sportif organisé mercredi soir avec les groupes Nasyon a Neg Mawon et Mas 2.0, vendredi soir un tout nouvel évènement le Kazakk ô Voix qui se déroulera à l’espace Association de Chazeau dès 19h devrait ravir le public.