Edward Maduro, presidente di SADA:



No por ta asina cu a tarda 5 aña pa firma 168 Landsbesluit!

ORANJESTAD (AAN) – Sindicato di Aduana “SADA” a tuma nota di locual Minister di Finanzas, bao cual ministerio Cuerpo di Aduana ta cay, a publica riba su facebook page, cu nan a manda 168 Landsbesluit pa e structura nobo di salario di Aduana.

Edward Maduro, Lider Sindical di SADA, a señala cu e minister a bisa cu e tabata un trabao hopi largo, y cu desde 2017 cu el a wordo apunta como Minister di Finanzas, nan a traha duro, na un manera serio y diligente.

Maduro a expresa cu cada ken cu scucha e parti aki, unda e minister ta bisa cu desde 2017 e ta bezig cu 168 Landsbesluit y te aworaki, cinco aña despues, e ta finaliza esaki ta wak sigur e falta di seriedad den e cumplimento di locual SADA y su miembronan a firma cu gobierno na 2017.

E lider sindical a coregi algun punto y ta cuestiona cu e mandatario ta mal informa, segun el a bisa.

E ta señala cu ora e minister di finanzas a drenta na 2017, practicamente tur cos tabata cla caba y unico cos cu tabata falta ta pa e LIM wordo ehecuta. Pa dos aña largo nan a walk out, welga y bay Corte na 2019 pasobra pa dos aña largo e mandatario aki y minister presidente a sinta hunga cu e asunto aki, cu tabata cla caba.

El a bisa cu e LIM mester a wordo ehecuta for di Januari 2019 caba, pero pa un motibo of otro, kizas nan no ta gusta Sindicato SADA, nan a bin perhudica henter Cuerpo di Aduana. El a bisa cu no solamente e funcionarionan uniforma pero esnan di e Dienst Administrativo, cu tambe tabata tin palabracion cu Minister di Finanzas na Juli 2017.

El a subraya cu DRH, minister di finanzas y minister presidente a perhudica un Cuerpo completo, pasobra no por ta asina cu nan a tarda cinco aña pa firma 168 Landsbesluit.

E presidente di SADA a remarca cu el a purba di splica minister di finanzas esaki, pero ora tin un minister cu no ta duna atencion na un Cuerpo di Aduana, cu ta asina importante, manera nan mes ta bisa, pero ki bal bisa esaki si no ta practike.

Nan a cumpli cu nan palabra manera nan a primiti, pero na September 2019, ora a conoce un paro cien porciento di Aduana, nan a bin cu e berdad dilanti, ora cu nan a pasa un cuchio na lomba di Cuerpo di Aduana. “No den Sindicato SADA, no den mi persona, pero den full e Cuerpo incluyendo esnan den e ramonan administrativo, y awe un bez mas tin prueba cu nan a wordo perhudiaca pa e gobierno aki”, Edward Maduro a acentua, agregando cu hopi hende den Cuerpo di Aduana sa cu esaki tabata regla caba, y nan tin varios aña caba den Corte. Sindicato SADA ta haci su maximo pa keda cla cu esaki, pero nan ta den Corte ainda. Maduro ta convenci cu tur e 168 Landsbesluitnan ta fout, sin wak nan e tin un presentimento y ta casi sigur di esaki y cu 168 caso ta bay tin den Corte, pasobra no a respeta ni cumpli cu loke a wordo firma na 2017.