The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Nathalie DINANE ([email protected])

L’Association PGASE a distribué du mobilier • © ROBERTO BIRHUS

L’association PGASE (projet guadeloupéen d’actions sociales et économiques) présidée par Marcellin Jabès a organisé mardi une remise de mobilier à des familles fréquentant Saint-Vincent de Paul.

Pour permettre l’aménagement d’appartements pour

20 familles dans le besoin, l’association PGASE (projet

guadeloupéen d’action sociale et économique) a collecté et

redistribué de quoi les meubler décemment. Le président Marcellin

Jabès a décidé de créer cette association, il y a 4 ans, avec

des personnes qui travaillaient et oeuvraient dans le social pour

venir en aide à ses compatriotes. « Beaucoup de familles

vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons eu des tempêtes, des

inondations, etc. Nous essayons d’apporter un petit rayon d