The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E vacuna di Influenza of tambe conoci como griepprik ta disponibel entrante awe Diaranson di 2 di november 2022 pa e grupo den comunidad cu ta na risico di bira hopi malo debi na Influenza.

E grupo aki ta consisti di e adulto mayor di 60 aña of mas y tambe di personanan menor di 60 aña pero cu ta sufri di un of mas malesa cronico.

E adulto mayor di 60 aña of mas ta bin na remarke pa ricibi e vacuna di Influenza completamente gratis y NO mester di un recept di dokter di cas. E adulto mayor di 60 aña of mas cu ta desea di ricibi su vacuna di Influenza por ‘WALK IN’ na seccion di Malesanan Infeccioso di DVG y na momento di presenta mester bin cu su carchi di AZV. E adulto mayor cu ta biba den instancianan di cuido lo worde vacuna na e instancia di cuido mes.

Personanan cu ta sufri di malesa cronico of nan salud ta debil pero NO tin 60 aña ainda tambe por ricibi nan vacuna completamente gratis, pero pa esaki si mester ricibi un recept di dokter di cas. Cu e recept e persona por ‘WALK IN’ na seccion di Malesanan Infeccioso di DVG. Na momento di presenta mester bin cu e recept di dokter di cas y tambe e carchi di AZV.

Tur otro persona cu NO tin 60 aña y tampoco tin malesa cronico pero ta desea di ricibi e vacuna di Influenza por paga pa esaki na un costo di 20 Florin y alavez mester traha un cita entre dialuna pa diabierna for di 8:00 am pa 11:45 am, of di 1:00 pm pa 3:30 pm.