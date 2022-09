The content originally appeared on: Diario

Dr. Melba Croes durante inicio di Siman di Cinta Teal

*Pashentnan cu Alzheimer of demencia tambe ta pasa den discriminacion

ORANJESTAD (AAN): Esaki ta e siman di e cinta teal unda ta conmemora e di 20 aña di e siman aki den cuadro di concientisacion riba e malesa di Alzheimer cual ta e ‘Alzheimer Teal Ribbon Awareness Week’.

E aña aki ta uno special, pesey a yama un conferencia di prensa dialuna mainta pa pone enfasis den e concientisacion di comunidad, asina Dr. Melba Croes a duna di conoce.

E enfoke e aña aki ta bida despues di e diagnostico di Alzheimer.

Dra. Croes a laga sa cu despues di e pandemia di Covid a resulta cu a bin hopi mas trabao di loke a pensa pa loke ta Alzheimer.

Tambe ta enfatisa riba e parti di desafionan cu tin riba e parti di e intrankilidad di hopi di e clientenan cu a tuma contacto cu Fundacion Alzheimer durante y despues di e pandemia, a bisa.

Tin biaha, hendenan ta acerca e fundacion c’un storia cu nan tin demencia y Alzheimer. Algo cu ta hopi preocupante ya cu ta mira cu e hendenan mes no sa kico ta pasando. No tin ningun claridad riba e parti ey, a expresa.

Locual ta haya ta cu hendenan ta sali for di e situacion ey cu nan a haya sa tocante di e diagnostico y cu nan no ta haya ningun splicacion riba con pa sigui despues. Ora c’un hende no sa kico ta sper’e, e por bira mas depresivo y cu mas incertidumbre, Dr. Croes a splica.

E siman aki durante e lecturanan cu ta bay tin ta bay para keto riba e temanan aki como tambe durante e anochi di cine cu ta bay tin.

Na Aruba ta mira cu ora c’un persona ta drenta den un di e casnan di cuido, cu nan famia ta bisa cu no por haci nada mas y asina e hendenan aki ta fayece despues di un 8 luna. Tin cu ta bay un tiki mas largo, pero ta haya e trato y e discriminacion cu e hendenan aki ta haya ora cu nan ta padece di un of otro condicion neuro-cognitivo, e remarca.

E bida despues di e diagnostico ta hopi importante pa por pone enfasis riba e cosnan aki pa por concientisa comunidad mas y mas riba e parti aki, Dr. Melba Croes a duna di conoce.