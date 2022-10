I Like This

Rédaction web

Samedi 15 Octobre 2022 – 13h24

Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat enseignant du secondaire, sera en Martinique les 17 et 18 octobre.

Le Snes-FSU Martinique accueille, lundi 17 et mardi 18 octobre, Sophie Vénétitay, secrétaire générale du premier syndicat enseignant du secondaire. Elle animera un stage. Au cours de celui-ci, il sera notamment question de la politique du gouvernement et de ses conséquences sur le métier d’enseignant. Le Snes-FSU n’a cessé de le dire et de le dénoncer depuis le début : la réforme du lycée imposée par l’ancien ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, reste pour le syndicat une machine à supprimer des postes, et une source de dégradation profonde des conditions de travail. Par ailleurs, dans le cadre du bac, le Snes-FSU continue de réclamer le report des épreuves de spécialité en juin. Enfin, il s’agira également pour le Snes-FSU de présenter les premières pistes explosives annoncées par l’actuel ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, quant à la future réforme du collège.