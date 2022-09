The content originally appeared on: Radio Isla TV

El féretro de roble de la Reina hará un viaje de seis horas desde Balmoral hasta Edimburgo (Escocia) el domingo y reposará en el Palacio de Holyroodhouse, la residencia oficial de la monarca británica en la capital escocesa.

Está previsto que el féretro llegue a Londres el martes. El funeral de Estado por la Reina tendrá lugar en la Abadía de Westminster (Londres) el 19 de septiembre, según anunció la Casa Real.

El palacio de Buckingham confirmó que la reina de Inglaterra, Isabel II, falleció el jueves a sus 96 años de edad. Los médicos de la monarca recomendaron en horas de la mañana que esta permaneciera bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral en Escocia.

El sábado, el rey Carlos III fue proclamado oficialmente como nuevo monarca. Carlos de Inglaterra se pronunció este jueves tras la muerte de su madre, la reina británica Isabel II.

“La muerte de mi amada madre, su majestad la reina, es un momento de la mayor tristeza para mi y todos los miembros de la familia”, reza el comunicado de prensa del nuevo monarca. “Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la mancomunidad, y por innumerables personas en todo el mundo”, expresó.

“Durante este período de duelo y cambio, mi familia y yo nos sentiremos consolados y sostenidos por el conocimiento del respeto y el profundo afecto que tanto sentía la reina”, agregó el monarca.

Isabel II fue la jefa de Estado de mayor edad en el mundo actual. La monarca nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglaterra, bajo el nombre de Elizabeth Alexandra Mary. Su madre era la reina Isabel y padre, el rey Jorge VI. Los hijos de la reina son Carlos, príncipe de Gales, Ana, princesa real, Andrés, duque de York y Eduardo, conde de Wessex.

The Queen is arriving in Edinburgh on the first leg of her long final journey back to London.

She will rest overnight at the Palace of Holyroodhouse, before continuing her journey tomorrow.

Follow along with us live.https://t.co/RGu2tlfukc

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 11, 2022