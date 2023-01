I Like This

Wendy Noel

Eliyah dans les bras de sa maman Nayelie quelques heures après sa naissance. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER

Ce dimanche 1er janvier, à 2h09, Eliyah a pointé le bout de son nez à la MFME, à Fort-de-France, pour le plus grand bonheur de ses parents. Elle est le premier bébé de l’année 2023 en Martinique.

Le premier bébé de l’année est une petite fille

nommée Eliyah, pesant 2,9 kg. Hier, à 2h09, elle a poussé son

premier cri et est devenue le merveilleux cadeau de début d’année

de ses parents. « On devait me déclencher lundi car elle ne

voulait pas sortir jusque-là mais finalement elle a décidé

d’arriver aujourd’hui », indique sa maman Nayelie, rencontrée

dans une des chambres de la Maison de la femme, de la mère et de

l’enfant…