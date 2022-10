I Like This

Au terme d’une journée marathon dédiée à la sécurité, des annonces de renforts massifs de forces de l’ordre ont été faites par les ministres de l’Intérieur, de la Justice et des Comptes publics, en déplacement en Guyane. Près de 150 gendarmes, policiers et douaniers vont débarquer dans les prochaines semaines et resteront à demeure en Guyane. Les Assises de la sécurité ont commencé par des discours et se sont conclues par des annonces fortes effectuées par les trois ministres – Intérieur, Justice et Comptes publics – en déplacement en Guyane du 29 septembre au 1er octobre. Ces annonces étaient attendues…