El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, compartió en RADIO ISLA el lunes que Ponce está en estado crítico por las fuertes lluvias que han recibido antes, durante y luego del paso del huracán Fiona.

“Empezando por el área rural, que no tenemos comunicación y que le va a lloviendo desde hace una semana. Porque no tan sólo comenzó esta lluvia, sino que también ya hace varias semanas vimos lluvia para el área norte así que ese terreno está bien saturado… No tenemos comunicación excepto uno que otro que tiene su teléfono que ha podido darnos cierta información pero no tenemos mucha información porque no tenemos paso”, abundó el funcionario. Afirmó que está prácticamente casi todo inundado, incluyendo el Aeropuerto Mercedita.

Irizarry Pabón además reportó que hay 55 refugiados en su municipio, pero espera que ese número suba. Manifestió que el mar se metió en sectores de su municipio y que el mar hizo resistencia, causando inundaciones. A su vez, confirmó dos fallecimientos de envejecí entes en su municipio, pero no se atrevió a adjudicar esas muertes al paso del huracán Fiona.

El huracán Fiona ya pasó por Puerto Rico, pero se continúan sintiendo fuertes lluvias. Según el Centro Nacional de Huracanes, se mantiene un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico y se esperan de cuatro a seis pulgadas adicionales para sectores Puerto Rico. A nivel global, el sistema sectores hasta 30 pulgadas de lluvia y se espera que estas lluvias produzcan inundaciones catastróficas y deslizamientos.

