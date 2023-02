I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

R.L.

Une belle opération conjointe a été menée hier soir (mardi 14 février) par les autorités sainte-luciennes, la gendarmerie et la marine nationale.

C’est le fruit d’une belle coopération internationale et des échanges récents entre le gouvernement sainte-lucien, venu en Martinique le 14 décembre dernier et le lancement, le 27 janvier dernier, de patrouilles mixtes internationales entre la gendarmerie nationale, les policiers et les garde-côtes de Sainte-Lucie, à l’occasion du déplacement du général William Vaquette, patron des gendarmes de Martinique.

Ce mardi, suite à des renseignements précis, les services de contrôle ont suivi une yole suspecte partie de Sainte-Lucie vers 14h30. Sa surveillance, notamment par les moyens aériens des forces armées aux Antilles et un avion Falcon, a permis de confirmer un déchargement de marchandise à la Baie des Mulets au Vauclin.

Sur place, des équipes de gendarmerie (escadron mobile et compagnie Marin) étaient prépositionnées pour intercepter les trafiquants.

Quatre interpellations

Les gendarmes ont constaté la présence de quatre hommes débarquant de gros sacs avec une cargaison encore inconnue à ce moment-là. Surpris, les mis en cause, trois Martiniquais et un Sainte-Lucien, surpris, ont immédiatement décidé d’abandonner leur marchandise. Ils ont pris la fuite à la nage. La yole a pu repartir.

D’importants moyens de recherches ont aussitôt été mobilisés nécessitant la présence d’un bateau des pompiers, d’un bateau de la SNSM, de l’hélicoptère de la gendarmerie et des plongeurs du Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS). Les quatre hommes ont finalement été interpellés et placés en garde à vue.

Selon nos premiers éléments, la yole était venue décharger une quantité importante de lambi de contrebande. Après la pesée, les services d’enquête ont évalué la marchandise interdite à 1 tonne 180 kilos. Soit une valeur marchande de 23 600 euros.

Les investigations pilotées par la brigade nautique du Marin et la compagnie du Marin se poursuivent sur ce trafic illicite de produits alimentaires. Ce type de saisie d’une telle quantité reste assez exceptionnel.

√ Plus de précisions à venir.

A lire aussi

Près de 900 kilos de lambis saisis : des contrôles sans précédent